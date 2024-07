Lagos Weber presiona al oficialismo: “No quiero estar en una coalición con alguien que cree que lo de Maduro está bien”

El senador del PPD recalcó que "no es una exigencia ni un ultimátum, pero cómo caminamos juntos si algunos creen que lo de Maduro está bien hecho. Se me hace difícil compartir eso".

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) se refirió a la situación del oficialismo tras las elecciones en Venezuela, en las que Nicolás Maduro se autoproclamó como nuevo presidente del país, situación que ha sido ampliamente cuestionada por los distintos países de la región.

En conversación con Radio Infinita, el parlamentario fue consultado sobre la situación en Chile tras la votación. Al respecto, se le preguntó sobre si es que la postura de los partidos oficialistas sobre Venezuela podría generar una disputa en la coalición.

Los dichos del senador Lagos Weber

Sobre este punto, sostuvo que “yo siento que esto puede ser bien decidor respecto de dónde estamos parados (…) No es un tema de ser consecuente con el Gobierno, sino de creer en la democracia. Y por eso, me incomodaría mucho estar en una coalición en la cual hay sectores que encuentran que lo que ocurrió en Venezuela anoche está bien, que eso es lo que hay que hacer”.

“Yo cuando veo las potencias que empiezan a reconocer a Maduro me empiezo a preocupar más todavía, como Irán o Rusia. Entonces uno tiene que optar. Es legítimo querer a Maduro, pero yo no quiero estar en una coalición con alguien que cree que lo de Maduro está bien hecho. Me incomoda, no sé cómo caminaremos juntos”, recalcó Lagos Weber.

Del mismo modo, recalcó que “no es una exigencia ni un ultimátum, pero cómo caminamos juntos si algunos creen que lo de Maduro está bien hecho. Se me hace difícil compartir eso”.

“Entonces yo esperaría que fueran cambiando rápido. ¿Qué señal damos si estamos apoyando este tipo de regímenes? ¿Qué señal nos damos a nosotros mismos? El Partido Comunista sufrió persecución, tiene muertos, torturados y desaparecidos. Y está avalando un régimen como el de Maduro, que expulsa ciudadanos, que no permite que la gente vaya a observar”, sentenció.