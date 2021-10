Este lunes la senadora y candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, presentó, junto al senador Pedro Araya, un proyecto de ley que busca crear una “Comisión Nacional para el Reencuentro y la Paz Social“, con el objetivo de buscar una solución para las personas que se encuentran en prisión preventiva de forma “abusiva” a raíz del estallido social.

“Nuestro país difícilmente se va a reencontrar si es que no tenemos justicia y nosotros estamos planteando un proyecto de ley para poder conformar desde el Parlamento (…) una comisión que nos proponga en un plazo acotado de 60 días un conjunto de soluciones para las situaciones abusivas en materia de prisión preventiva”, sostuvo la parlamentaria.

En ese contexto es que el también senador Alejandro Guillier (Ind) conversó con CNN Chile para entregar sus impresiones respecto a la iniciativa de la abanderada de oposición. El parlamentario además de refirió a los últimos resultados de las encuestas electorales que posicionan a José Antonio Kast liderando la carrera presidencial.

Guillier aseguró que el escenario electoral se encuentra en un estado “gaseoso”, ya que “basta una brisa y todo esto se a vuelta”, haciendo alusión a que los indicadores daban por ganador a Daniel Jadue durante las elecciones primarias, situación que finalmente resultó completamente distinta.

Lee también: Provoste anuncia proyecto para solucionar prisiones preventivas “abusivas” por el estallido social

“Están pasando cosas que las encuestas no miden. Primero, las encuestas en Chile no son encuestas validadas científicamente (…) las que están usándose (…) es porque igual generan estados de ánimo y opinión. Tienen un efecto político, eso es verdad, pero no son buenas mediciones porque miden lo que los políticos o los mismos expertos quieren medir, no lo que en verdad está pasando”, aseguró el senador independiente.

Respecto a la iniciativa de indulto impulsada por Provoste, Guillier enfatizó en que no busca dar una “especie de garantía a futuro”, ya que la medida busca -expresamente- entregar soluciones a las personas que participaron en las manifestaciones del estallido social de 2019.

“Las amnistías perdonan lo que pasó, no lo que pudiera eventualmente ocurrir a futuro. Lo segundo, es que es en el marco de las protestas sociales, no es en el marco de la delincuencia (…) ¿Con qué ánimo? con el ánimo de ir cerrando todos estos conflictos sociales que generaron a propósito del descontento que hay en el país”, aseveró el senador.

El congresista también acusó abusos por parte de la Fiscalía, al asegurar que muchos de los detenidos en su circunscripción fueron condicionados a declararse culpables para salir en libertad: “están usando las prisiones preventivas como una manera de extorsionar a las personas (…) ha habido mucho abuso en el proceso porque los fiscales leen al mundo político“.

Lee también: ONU dice que Chile debe “profundizar sus esfuerzos” para abordar violaciones a los DD.HH. cometidas en 2019

Respecto a la votación del cuarto retiro de fondos previsionales, el senador Guillier apuntó hacia el hecho de que dichos montos corresponden a los trabajadores que imponen y que deberían poder usarlos en situaciones extremas. Esto, en relación al hecho de recordar que la pandemia y que “incluso algunos hablan de que viene una nueva ola (de contagios)“.

“La crisis económica está lejos de superare. Estamos hablando de recuperación en función de lo que fue la crisis, pero no es un país que está creciendo (…) por lo tanto es obvio que la gente se quiere proteger (…) entonces es perfectamente racional lo que hizo el ministro de Hacienda, lo que hizo el candidato de la derecha, Sichel y lo que hizo más de algún ministro o más de algún parlamentario que no han dicho nada (…) que es retirar plata para tenerla a la mano”, aseguró el senador.

Guillier enfatizó en que el problema económico de Chile no se relaciona con los retiros de las AFP, sino que con “un desplome de toda la institucionalidad política y económica, por un mal Gobierno que no dirige, que no da conducción, que no da garantías”, apuntando al hecho de que no es la ciudadanía o los retiros de fondos, los que han causado los actuales niveles de inflación.