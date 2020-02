La acusación constitucional en contra del intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, terminó sin resultados, luego que durante esta jornada el Senado rechazara el libelo por falta de quórum.

La decisión terminó con 18 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones, por lo que no se alcanzaron los 22 votos necesarios para que el libelo avanzara.

El senador Alejandro Guillier (Ind.), uno de los que votó a favor, se refirió al resultado de esta votación, haciendo una crítica a los parlamentarios que no asistieron a la sesión.

“Yo respeto a aquellos que van y emiten una opinión, porque esta votación es en conciencia, tienes que armarte una convicción de que la autoridad que está siendo cuestionada ha incumplido con su rol. En este caso, el no asistir es embarazoso para el Senado en su conjunto“, dijo Guillier.

A las abstenciones de los parlamentarios DC Jorge Pizarro y Carolina Goic, se sumaron las ausencias de José Miguel Insulza (PS); Rabindranath Quinteros (PS), pareado con Andrés Allamand (RN); y de Felipe Harboe (PPD), pareado con Víctor Pérez (UDI).

Respecto a la crisis que cruza el país, el senador aseguró que esta “se va agravando día a día” y mencionó las investigaciones por violaciones a los derechos humanos ejercidas por las fuerzas de orden.

“La descomposición de la policía es más que evidente. Van más de treinta muertos y da la sensación que el Congreso no ha hecho un pronunciamiento frente a una situación tan grave. Hay miles de heridos graves, algunos han perdido la vista total o parcialmente (…) En un escenario como ese, uno no puede mirar para el lado”, afirmó.

Fue a raíz de este diagnóstico que Guillier planteó adelantar las elecciones generales de presidente y parlamentarios. Asimismo, bajo la mirada del senador la hoja de ruta que se ha puesto en marcha no contempla todos los escenarios.

“Si ganara el No (Rechazo), al día siguiente callejón oscuro, no sabemos qué pasa, no hay itinerario, no hay acuerdo, nada. Quedamos en la nada. Pero si gana el Sí (Apruebo), tenemos dos años. En dos años el país no resiste esta situación“, aseguró el senador.

En esa línea, agregó que el trabajo del Gobierno y Carabineros en el resguardo del orden público no ha sido del todo efectivo, sino que ha derivado en la represión de las manifestaciones.

“Carabineros no está en la protección del orden público, ni luchando contra los saqueadores. Los veo, en cambio, por multitudes reprimiendo manifestaciones“, dijo Guillier.