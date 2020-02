El presidente Sebastián Piñera recibió la propuesta de la Mesa Nacional del Agua para enfrentar la mega sequía que afecta al país y que mantiene en emergencia agrícola a 119 comunas. El documento presentando por la comisión conformada por 26 representantes del Congreso, la Sociedad Civil y el Gobierno, contiene un diagnóstico y un plan de soluciones para enfrentar la escasez hídrica.

Entre ella se incluyen medidas de corto, mediano y largo plazo, basadas en tres pilares: garantizar la seguridad del abastecimiento del agua, asegurar la calidad de este recurso y modernizar el marco legal de la institucionalidad pública. Entre otras cosas, se recomienda reutilizar las aguas servidas, aumentar la capacidad de desalinización y realizar consultas en terreno en las principales cuencas del país.

Paralelamente, este martes La Segunda consignaba que el 33,8% del agua que distribuyen las sanitarias se pierde entre las cañerías, lo que representa el doble de lo sugerido por la OCDE.

En conversación con Marca Registrada en CNN Chile, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, reafirmó que “hay una parte importante que se pierde por roturas de la red, entonces esa situación es algo que no podemos tener. La norma actual no considera esto. Desde ya estamos presentando un proyecto de ley que cambia toda la estructura de cómo se regulan las empresas sanitarias, donde uno de los cambios importantes es que las empresas van a quedar sometidas a ir reduciendo ese número“.

“Hay que apretar a los señores de las sanitarias”, agregó.

¿Racionamiento?

En entrevista con El Mercurio el 24 de enero, el superintendente subrogante de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, advertía que ante la compleja sequía que afecta actualmente a varias regiones del país, podría haber racionamiento de agua potable en Santiago durante el próximo verano.

Al respecto, el titular de Obras Públicas comentó que “entre tanta cosa que vivimos, a veces se nos olvidan los problemas reales. Este es un problema real”.

Moreno señaló que “yo no puedo decir que no va haber (racionamiento), porque siempre hay una probabilidad, pero estamos trabajando para que no lo haya ahora y si es que esto continúa, y todo indica que va a continuar y no vamos a volver al clima anterior. El clima anterior se fue”.