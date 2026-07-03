AgroSuper promueve desde 2019 la alimentación equilibrada con una red de más de mil nutricionistas y programas en colegios

AgroSuper lleva más de seis años desarrollando una estrategia de alimentación equilibrada que va más allá de sus productos, con programas de intervención nutricional, vínculos con la academia y una plataforma digital que reúne a más de mil nutricionistas en todo Chile. Así lo explicó Claudio Riquelme, jefe de marketing de la compañía, en entrevista con CNN Chile.

“Desde el 2019 tomamos este concepto de alimentación equilibrada, que acerca distintos grupos de alimentos a todas las personas”, señaló Riquelme, quien destacó que la iniciativa nace en respuesta a los índices de malnutrición en el país. El ejecutivo advirtió que en quinto básico 3 de cada 5 niños sufren obesidad o sobrepeso, lo que grafica la urgencia del problema.

El eje central de la estrategia es el programa “Comer Mejor en Tantas Manos”, disponible en las plataformas digitales de AgroSuper (@agrosupercomermejor en Instagram y TikTok, y en comermejor.agrosuper.cl). La iniciativa entrega recetas, consejos, desmiente mitos sobre alimentación y conecta a los usuarios con profesionales de la salud a través de la plataforma NutriFoodies.

Vínculos con la academia y programas escolares

AgroSuper también trabaja con universidades chilenas como la Universidad de Chile y la Universidad Católica, y es la única empresa chilena en integrar el Consejo de Nutrición de TAFS, con sede en Boston, Estados Unidos. En paralelo, la compañía ejecuta programas de intervención nutricional en colegios de la Región de O’Higgins y otras zonas del país, enfocados en estudiantes de primero a cuarto básico.

Riquelme también abordó la adaptación de los formatos de productos a los cambios en la estructura familiar chilena. Ante la reducción del tamaño de los hogares, AgroSuper incorporó gramajes más pequeños para facilitar el almacenamiento, reducir el desperdicio de alimentos y ajustarse a familias unipersonales o de dos personas.

“La alimentación es mucho más que nutrientes. Hay cultura, hay disfrute, hay celebración”, destacó el ejecutivo, subrayando que el equilibrio no excluye una hamburguesa el fin de semana o un asado, sino que depende de la frecuencia y las ocasiones de consumo.