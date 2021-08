El diputado y coordinador de la campaña de Gabriel Boric (CS), Giorgio Jackson (RD), fue uno de los invitados al capítulo 20 de Tolerancia Cero, instancia en la que el parlamentario frenteamplista se sometió a las preguntas de los conductores tras el triunfo del parlamentario por Magallanes en las primarias presidenciales de Apruebo Dignidad.

En la entrevista, Jackson destacó el liderazgo del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), y reconoció que hay una falta de coordinación entre el Frente Amplio y el Partido Comunista en la Convención Constitucional.

A continuación, revisa los cinco principales momentos:

1. Liderazgo de Daniel Jadue

“Daniel Jadue es uno de los liderazgos más importante dentro del mundo de la izquierda en Chile, y por lo tanto sacó 700 mil votos porque durante los últimos ocho años ha generado una gestión importante en lo territorial. Y probablemente en el área territorial de innovación en materia de administración local es uno de los temas donde más liderazgo va a generar y él mismo lo ha dicho así. Él mismo ha dicho que no quiere tener un protagonismo, pero que se pone en disposición sobretodo en lo que él mejor ha dejado muestras, como el tema de la gestión local“.

#ToleranciaCero | Giorgio Jackson: "Daniel Jadue es uno de los liderazgos más importante de la izquierda en Chile". EN VIVO ➡️ https://t.co/rE9vXQPXaY pic.twitter.com/FWB8i7T1nA — CNN Chile (@CNNChile) August 2, 2021

2. Falta de coordinación entre el FA y el PC

“Este miércoles o jueves, va haber una reunión entre representantes de convencionales del PC con el FA junto con las gentes de las directivas para poder tener un diálogo de coordinación política, que hasta esta hora no ha existido de la forma que nos gustaría. Y, por lo tanto, esa coordinación si no ha existido, en parte puede tener que ver con algunas diferencias que venían del pasado respecto a la caracterización de la Convención Constitucional y otras de las coyunturas eventualmente de las vicepresidencias que son rotativas, que tienen ciertos criterios y algunas cosas que han generado diferencias que no se solucionen por la prensa, sino que con un diálogo político”.

#ToleranciaCero | Giorgio Jackson cree que "falta coordinación" entre el FA y PC en la Convención. EN VIVO ➡️ https://t.co/rE9vXQPXaY pic.twitter.com/2P87gTVDkB — CNN Chile (@CNNChile) August 2, 2021

3. Lista parlamentaria única: No está garantizado, pero es la voluntad

“No está garantizado, pero es la voluntad que se ha expresando tanto de los partidos del FA, como de nuestro candidato presidencial (…) Estamos todavía en esa definición, pero nuestro llamado ha sido claro de que nos conviene por todos los sentidos poder apostar por una lista“.

#ToleranciaCero | Parlamentarias, cuarto retiro y más: El ping-pong de preguntas y respuestas cortas de Mónica Rincón (@tv_monica) a Giorgio Jackson. EN VIVO ➡️ https://t.co/rE9vXQPXaY pic.twitter.com/JEPYMllRlC — CNN Chile (@CNNChile) August 2, 2021

4. ¿Cuarto retiro?

“Si es que se extendiera (IFE Universal), yo soy de la idea que el Estado pague y no los ahorros de los trabajadores”.

#ToleranciaCero | Si el IFE Universal se extiende hasta diciembre, Jackson votaría en contra del cuarto retiro. EN VIVO ➡️ https://t.co/rE9vXQPXaY pic.twitter.com/dalMEWZnoA — CNN Chile (@CNNChile) August 2, 2021

5. ¿Se quedaría en Chile ante un eventual gobierno de Boric?

“Hay un dicho en el fútbol: que antes de las finales no se toca la copa. Hoy no pude hablar mucho con Gabriel porque nos hubiésemos peleado después del Clásico Universitario”.