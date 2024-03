OpenAI ha dado un paso significativo en el campo de la inteligencia artificial al dotar a su popular modelo ChatGPT con un cuerpo humanoide, lo que le permite mantener conversaciones completas con personas. Este avance marca un hito en la integración de la IA en la vida cotidiana y representa un gran paso adelante en la interacción entre humanos y máquinas.

Hace dos semanas, OpenAI anunció una colaboración con Figure AI, una empresa especializada en el desarrollo de modelos de IA para robots humanoides. Esta asociación tiene como objetivo desarrollar modelos de IA de próxima generación que puedan ayudar en diversas áreas de la vida cotidiana, como la fabricación, logística, almacenamiento y comercio minorista. Figure AI ha logrado recaudar $675 millones en fondos de inversión, con una valoración impresionante de $2.6 mil millones, lo que refleja el gran interés y la confianza en el potencial de los robots humanoides.

— Barsee 🐶 (@heyBarsee) March 13, 2024