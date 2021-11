El debate Anatel generó un momento de enfrentamiento entre los candidatos José Antonio Kast y Sebastián Sichel, cuando se les preguntó sobre la diversidad de las familias, respecto a si implementarían un libro como el de Nicolás tiene 2 papás, en la educación básica. Respecto a esto, la carta del Partido Republicano aseguró que esto dependerá de la voluntad de los padres. “Me opuse a la entrega de es el libro porque creo en la libertad de los proyectos educativos. Los padres son los primeros educadores. Y eso es lo que nosotros hemos planteado en la ley de educación sexual integral que se rechazó por mayoría en el Congreso. Porque se vulnera a los primeros educadores que son los padres”, explicó. Sin embargo, el candidato de Chile Podemos Más no dejó pasar este comentario y lo increpó asegurando que la diversidad es necesaria para la sociedad. “Lo que tenemos que entender es que hay familias diversas, y las familias tienen que ser protegidas en su diversidad y enseñadas en todo el sistema educativo. Si no, mañana le vamos a decir a los niños que fueron criados por dos padres, o una madre sola, o por un abuelo, es que no son plenos como dice el programa de José Antonio Kast (..) Una sociedad diversidad y tolerantes son mejores porque le dicen al niño que no está mal en el hogar donde fue criado”, enfatizó.