Este domingo, el candidato presidencial del Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez-Ominami criticó nuevamente a su contrincante apoyado por el pacto Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, por el retraso en la presentación de su programa de gobierno.

Al respecto, el encargado del programa económico de Boric, Nicolás Grau, indicó a La Tercera, que el tiempo “es más que razonable” y negó que las tratativas con el PC fuesen la causa de la demora.

Además, desde Apruebo Dignidad confirmaron que este lunes a las 11:00 de la mañana se hará entrega del documento a la opinión pública.

Frente a eso, el abanderado del PRO señaló que “es impresentable que alguien presente un programa de gobierno pocos días antes, ya comenzó la franja, el periodo electoral, es vieja política”.

“Ese es el truco de alguien que cree que calculando y escondiéndose, sin decir, la verdad va a mantener una posición expectante en el debate electoral”, indicó.

ME-O enfatizó en que hay que preocuparse en elegir bien a quien pase a segunda vuelta, ya que difícilmente “quien presente un programa de gobierno a último minuto, improvisado, desconectado de la realidad -a mi juicio- va a poder enfrentar a José Antonio Kast”.

En la misma línea, agregó que “no me gustó lo que hizo el Partido Comunista y tampoco el diputado Boric excluyendo a los demás, pensando en que entre ellos dos, podían resolver y salvar al país. Boric y Jadue no van a salvar a Chile, no están llamados para hacerlo”.

“Aquí se requiere a Yasna, a Boric, a Jadue, al mundo ciudadano, a la Democracia Cristiana y al mundo más amplio para lograr grandes reformas”, añadió.