A poco menos de un mes para las elecciones presidenciales y parlamentarias, la presidenta de la Convención Constitucional (CC) se refirió a las posturas que han tomado algunos convencionales en esta materia.

En entrevista con La Tercera, Elisa Loncón afirmó que “quien sea que gane la elección va a tener que tomar esta Constitución e implementarla. Y nuestra labor es no perder de vista el objetivo”.

Al ser consultada por su opinión personal ante las definiciones de algunos constituyentes en materia presidencial, Loncón manifestó que no le parecía ya que “no se debería presidencializar el trabajo de la Convención”.

En cuanto a su elección personal de candidato a La Moneda sostuvo que “ni siquiera he pensado en eso, porque lo que me quita el tiempo es lograr esta meta (…) cuando esté más libre me voy a poder dedicar mucho más a ese trabajo”.

Cronograma de la Convención

La constituyente del Pueblo Mapuche abordó los plazos que maneja la Convención para llevar a cabo su labor de redactar y presentar una nueva carta magna al país. “Es un imperativo contar con una Constitución para Chile en el tiempo que se nos dio y mi opinión va en función de eso. Porque Chile está en este momento con muchas dificultades y nosotros estamos acá para resolver una de esas tantas dificultades, entonces, mi llamado a todos los convencionales es a asumir el imperativo y, en el plazo que tenemos, lograrlo”.

Al plantearle el plazo de un año para completar el trabajo, Loncón afirmó “sí, ¿por qué? Porque ya hemos demostrado con creces, en tres meses, sin condiciones, sin experiencia, logramos instalar reglamentos y votamos más de mil indicaciones. La Constitución tiene mucho menos que mil artículos. Y lo vamos a lograr”.

Recurso de convencionales de Vamos por Chile

La presidenta del órgano redactor también se refirió la decisión de la Corte Suprema de revocar la resolución de Corte de Santiago y declarar admisible un recurso presentado por un grupo de convencionales de Vamos por Chile en contra de la mesa directiva de la Convención, debido a lo que consideran como una “vulneración a su libertad de expresión” por la imposibilidad del uso de palabra.

En este contexto, Loncón expresó que “es parte de una señal política de los sectores que están por el Rechazo. Nosotros sabemos que esa opinión existe, pero también sabemos que la Convención se conformó por un mandato constitucional y tiene la facultad de generar su propia normativa autónomamente del poder constituido”.

“Desde esa posición, está en su labor que la Convención tome sus decisiones y fije sus normas. Votamos más de mil indicaciones en el reglamento y, dado el tiempo, se tomó la decisión de hacer esa discusión con la presentación de la persona autora de la indicación y luego se votaba, porque tampoco teníamos el tiempo a nuestro favor. Pero ese acuerdo lo decidió el pleno, tal como lo establece el reglamento. Por lo tanto, no se puede volver atrás”, agregó.

Ante la pregunta “¿Espera que la justicia no los mandate a revertir esa decisión?”, Loncón respondió: “por el momento, aún no se nos notifica, es solo una decisión administrativa de la Corte Suprema, pasa a la Corte de Apelaciones y después va a llegar a nosotros la comunicación y ahí tomaremos nota y prepararemos nuestro informe, dando cuenta de las decisiones que tomamos con los conceptos jurídicos adecuados”.