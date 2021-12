El candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, criticó que su contendor de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, haya rechazado asistir al programa Bad Boys que encabeza el ex abanderado del Partido De la Gente (PDG), Franco Parisi.

El diputado de Convergencia Social (CS) argumentó en entrevista con Televisión Nacional de Chile (TVN) que “dada la inaceptable deuda de pensión de alimentos de Franco Parisi, que no es algo que tenga que aclarar como dijo José Antonio Kast, es algo que tiene que pagar, no aclarar; dada también la investigación que hemos conocido últimamente que ha confirmado el Servel, he decidido no ir al programa de Franco Parisi, no ir al programa Bad Boys”.

“Me parece que legitimar este tipo de actos por intereses electorales, en particular el no pago de pensiones de alimentos, que ha sido un sufrimiento de las mujeres en Chile como quedó en evidencia en el caso de los retiros, es algo que no corresponde y es un límite que no estoy dispuesto a pasar”, sentenció.

¿Qué dijo Kast?

Esta jornada, el líder del Partido Republicano señaló que “me parece incorrecta la decisión de Gabriel Boric” y cuestionó a su contendor por bajarse de algunos debates presidenciales de cara a la segunda vuelta.

“Él hace más de una semana había comprometido su asistencia, al igual que yo. La idea era que en este programa nos pudieran entrevistar a los dos, teniendo claro que uno de los conductores era un ex presidenciable y a esa época, cuando ambos fuimos invitados, la situación de la pensión de alimentos era la misma que hoy día él levanta como argumento para no asistir”, afirmó.

“Yo creo cuando uno se compromete a algo, tiene que honrar la palabra y más si uno se quiere convertir en el presidente de la República”, agregó.

Bajo ese punto, Kast sostuvo que “la situación no ha cambiado, son las mismas personas y yo creo que él comete un error”.

“También despreció y miró en menos a las pymes al decir que no iba a asistir a ese debate presidencial, como también cuando él nos plantea en el discurso de cierre de la primera vuelta que vamos a tener muchos debates, y después dice ‘no, no voy a tener debates’”, continuó.

Finalmente, lamentó que ambos postulantes a La Moneda tengan “solamente” dos debates presidenciales antes del balotaje. “Él rechazó, por ejemplo, el debate de Chilevisión con CNN Chile, al cual se había comprometido y teníamos otras alternativas para de poder debatir. Varios medios nos habían invitado, pero él lamentablemente cambió de opinión. Es legítimo, pero creo que no es lo que él debiera hacer frente a la ciudadanía”, concluyó.