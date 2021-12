Luego de que se confirmara el triunfo de Gabriel Boric en esta segunda vuelta presidencial, el presidente electo realizó su primer discuso en el centro de Santiago frente a un gran multitud de gente.

Aquí revisamos los puntos más importantes se vieron en el primer acto público del próximo presidente de la república, donde explicó cuales serán los lineamientos de su gobierno.

“Seré el presidente de todos los chilenos y chilenas”

El presidente electo hizo enfásis en llamar a todos los sectores a trabajar por el país, asegurando que “el futuro de Chile nos necesita a todos del lado de la gente y espero que tengamos la madurez de contar con sus ideas y propuestas“.

Además, agradeció al resto de los candidatos enfatizando que este proceso se tiene que realizar con todos los actores. “Es importante también agradecer a todos los candidatos que participaron de esta elección. Acá nos está mirando todo Chile y la democracia la hacemos entre todos y todas”, señaló.

“Detener la violencia contra las diversidades y las mujeres va a ser fundamental”

El líder de Convergencia Social explicó durante toda su campaña que el rol de las mujeres ha sido importante para el éxito de esta campaña. “Quiero agradecer con especial énfasis a las mujeres de nuestra patria, que se organizaron por todo el territorio para defender los derechos que tanto les ha costado alcanzar”, expresó.

En es misma linea anticipó que durante su mandato “la no discriminación y detener la violencia contra las diversidades y las mujeres va a ser fundamental“.

“Mi compromiso es cuidar la democracia”

Otro punto donde fue enfático, fue en darle especial cuidado a la democracia de nuestro país, donde afirmó que “mi compromiso es cuidar la democracia todos los días de nuestro gobierno“.

Luego profundizó en esta temática, agregando que “el respeto a los derechos humanos es siempre y en todo lugar. Nunca, por ningún motivo, podemos volver a tener a un presidente que le declare la guerra a su propio pueblo”.

“Vamos a expandir los derechos sociales y lo haremos con responsabilidad fiscal”

El área económica también fue un punto importante en el discurso del presidente electo, donde aseguró que “vamos a expandir los derechos sociales y lo haremos con responsabilidad fiscal, lo haremos cuidando nuestra macroeconomía”.

A su vez, criticó el sistema de las AFP, donde anticipó que “no queremos que sigan haciendo negocios con nuestras pensiones (…) Las AFP en Chile son parte del problema y vamos a defender un sistema público, autónomo, sin fines de lucro”.

“No queremos más zonas de sacrificios”

Por último también hizo énfasis en desarrollo medioambiental y como enfrentará el cambio climático, donde sentenció que proyectos como Dominga no existirán.

Destruir al mundo es destruirnos a nosotros mismos, no queremos más zonas de sacrificios, no queremos proyectos que destruyan a nuestro Chile, y lo ejemplificamos en un caso simbólico: No a Dominga“, concluyó.