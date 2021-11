Este domingo 21 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones 2021, instancia en que los chilenos, chilenas y extranjeros habilitados para votar, podrán elegir quién será el próximo presidente o presidenta del país, al igual que diputados, senadores y consejeros regionales.

Es por esto que durante la jornada de las votaciones, el país estará bajo la denominada “Ley Seca”, es decir, que ese día no estará permitida la venta de alcohol.

De acuerdo al artículo 116 de la ley N° 18.700 sobre votaciones populares y escrutinios, la venta de alcohol estará prohibida entre las 05 horas del domingo 21, y dos horas después del cierre de los comicios. “El día de la elección o plebiscito, entre las cinco horas de la mañana y dos horas después del cierre de la votación, los establecimientos comerciales no podrán expender bebidas alcohólicas para su consumo en el local o fuera de él, exceptuándose solo a los hoteles respecto de los pasajeros que pernocten en ellos”, expone el artículo.

Además, en la normativa se establece que durante el domingo no podrán realizarse eventos de ningún tipo hasta dos horas después del cierre de la jornada. “No podrá realizarse espectáculos o eventos deportivos, artísticos o culturales de carácter masivo, cuando la fuerza encargada del orden público estime que estos podrían afectar el desarrollo del proceso electoral”, agrega dicha ley.

¿Cómo funcionará el comercio y el transporte público?

Cabe recordar que durante los días de elecciones, se declara feriado irrenunciable, por lo que la mayoría del comercio debe cerrar al igual que algunos servicios. Asimismo, todas las personas que deban trabajar durante la jornada, deben ser autorizados por sus empleadores y contarán con un permiso para ejercer su derecho a voto en un período de dos horas.

Si existen impedimentos para que la persona no pueda ir a sufragar, o que no pueda cumplir su rol de vocal de mesa, esto debe ser denunciado ante la Inspección del Trabajo y Carabineros. Las multas por no cumplir la normativa van desde 5 a 20 UTM al empleador por cada trabajador afectado.

Por otra parte, los servicios de Metro, Merval y Biotren funcionarán de manera gratuita durante esa jornada, así como también los servicios de Ferrocarriles del Estado, que se desplegaran desde las 7:00 de la mañana.