Este sábado concurrió a su respectivo local de votación la diputada y candidata presidencial Pamela Jiles, quien, luego de hacer propaganda política en la entrada de su local de votación, lanzó un improperio que, según podría interpretarse, iba dirigido al presidente Sebastián Piñera.

Tras esto, llegó la reacción del presidenciable de Evópoli, Ignacio Briones, quien mostró su rechazo a los dichos de Jiles a través de su cuenta de Twitter.

Lee también: Don Sergio, votante de 91 años, sacó aplausos con duro análisis sobre la situación de Chile

“Pamela Jiles no solo votó en contra de habilitar este proceso en el que votamos hoy, sino que parece no entender y ni valorar la democracia”, comenzó el posteo de Briones.

“No le demos espacio a los vociferantes, a los que insultan e infantilizan a los ciudadanos. Hoy y mañana gana la democracia y gana Chile”, finalizó el ex ministro de Hacienda.

Cabe recordar que Briones y Jiles han tenido diversos encontronazos, especialmente por los retiros de fondos previsionales cuando el economista era parte del Gobierno.

Lee también: Tomás Vodanovic, candidato a alcalde de Maipú: “El lunes asumiremos el desafío de construir un municipio a la altura”

Pamela Jiles no solo votó en contra de habilitar este proceso en el que votamos hoy, sino que parece no entender y ni valorar la democracia. No le demos espacio a los vociferantes, a los que insultan e infantilizan a los ciudadanos. Hoy y mañana gana la democracia y gana Chile.

— Ignacio Briones (@ignaciobriones_) May 15, 2021