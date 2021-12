Un emotivo momento protagonizó anoche en televisión el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, cuando le recitó un poema a su pareja, la cientista política Irina Karamanos.

La instancia ocurrió cuando el abanderado de Convergencia Social (CS) fue entrevistado por Mario Kreutzberger, “Don Francisco”, en Canal 13, y aprovechó el espacio para recitar El doliente de Óscar Hahn.

¿Qué dice el poema?

“Pasarán estos días como pasan

todos los días malos de la vida.

Amainarán los vientos que te arrasan,

se estancará la sangre de tu herida.

El alma errante volverá a su nido

Lo que ayer se perdió será encontrado.

El sol será sin mancha concebido

y saldrán nuevamente en tu costado.

Y dirás frente al mar: ¿cómo he podido

anegado sin brújula y perdido,

llegar a puerto con las velas rotas?

Y una voz te dirá: ¿que no lo sabes?

El mismo viento que rompió tus naves

es el que hace volar a las gaviotas”.

“Intentaré hacer de nuestro curso, un curso más ordenado”

Otro particular momento ocurrió cuando Boric leyó una carta que escribió cuando postulaba para ser presidente de curso en cuarto básico.

En el conmovedor documento, el diputado prometía a sus compañeros tener un curso “más ordenado” y “más limpio”.

“Si votan por mí les prometo ser buen presidente. Tal vez no les regalaré chocolates, ni les complete el álbum, tal vez no sea como Eduardo Frei o como Fujimori, ni como Bill Clinton, pero estoy seguro de ser por lo menos un buen presidente de curso“, comienza el texto.

“También intentaré hacer de nuestro curso, un curso más ordenado, más limpio. También me comprometo a reponer cosas perdidas como lápices, gomas y sacapuntas y reglas”, continúa.

Finalmente, Boric decía en su carta de básica que “yo salí presidente en primero (básico), pero en ese tiempo yo no sabía lo que era ser presidente. Por eso, no estuve bien, pero ahora estoy preparado y les prometo ser un buen presidente; y por favor, si quieren votar por mí, piénsenlo, porque si van a votar por mí solo porque soy su amigo y les da lo mismo quién salga, no voten por mí. Muchas gracias”.