El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) anunció este martes que presentó una demanda colectiva en contra de La Polar por la venta de ropa falsificada y por falta de información a los consumidores respecto a las prendas comercializadas.

En un comunicado, la institución señaló que la acción se tomó debido a “la gravedad de los hechos y tras la información recogida en la investigación“, luego de fiscalizaciones y citaciones a declarar, entre otras medidas.

El ente detalló que la multitienda “ha comercializado ropa de marcas como Adidas AG, Under Armour Inc. y Levi Strauss & Co., pero que, de acuerdo con las declaraciones de las propias marcas, las actuaciones y fiscalizaciones del Servicio Nacional de Aduanas y demás antecedentes disponibles, no tendrían el carácter de originales o auténticas“.

Andrés Herrera, director nacional del Sernac, señaló que, tras analizar los antecedentes, “concluimos que La Polar estaría vendiendo ropa no original, situación que nos parece de la máxima gravedad, pues se trata de una práctica que afecta la confianza que los consumidores y al mercado formal, que día a día compite por entregar productos y servicios de calidad”.

Una segunda arista de la demanda apunta al reconocimiento de La Polar respecto a que habría adquirido las prendas de marcas originales o auténticas -lo que no se ha acreditado de forma fehaciente por la empresa-, a través de un modelo de negocios denominado “off Price” (outlet), el que implicaría la comercialización de productos de temporadas anteriores o saldos, lo que tampoco fue informado oportunamente a los consumidores, según la institución.

“Los consumidores que adquirieron estos productos, incluso en el caso de ser originales o auténticos, igualmente se vieron vulnerados en sus derechos, pues La Polar no les informó veraz y oportunamente las características, atributos o cualidades de estas denominadas ‘Súper Marcas’, haciéndoles creer que correspondían a vestuario de línea o de temporada actual”, agregó Herrera.

De acuerdo con el Sernac, estas infracciones a la Ley del Consumidor (LPC) deben ser sancionadas con el máximo de las multas por cada consumidor afectado. “Las conductas aludidas no solo han dañado la confianza de los consumidores, sino que también han generado perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales a estos que deben ser reparados”, afirmaron.

A través de esta demanda colectiva, la institución buscará que La Polar devuelva el dinero e indemnice a todos los consumidores y consumidoras que fueron afectados por estas prácticas, según corresponda en cada caso.