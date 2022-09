Rusia firmó una extensión histórica de US$ 37.5 mil millones a su acuerdo para suministrar gas a China en vísperas de la invasión a Ucrania. Comenzó a bombear gas a China a través del gasoducto Power of Siberia de 3.000 km a fines de 2019. Putin elogió la medida como un “evento verdaderamente histórico, no solo para el mercado energético mundial, sino sobre todo para nosotros, para Rusia y China”