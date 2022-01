El integrante del consejo asesor económico del presidente electo, Gabriel Boric, Ricardo Ffrench-Davis, dijo que sería “una tontera” cerrar las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de un día para otro.

En entrevista con Bío Bío, el especialista con cerca de 60 años de carrera profesional dijo que “el tema del fin de las AFP es las AFP como el corazón del sistema de seguridad social. Que el corazón pase a ser el sistema nuevo, con el componente solidario”.

“Pero yo doy mi recomendación: no cometas tonteras que te pueden hacer imposible las tareas transformadoras de este país”, agregó.

Ffrench-Davis comentó que “lo más importante son las tareas transformadoras”, por lo que “lo transformador no es cerrar algo que existe, que no ha sido bueno en el promedio”, ya que esto puede crear un desbarajuste brutal en el sistema económico.

“Cerrar un sistema que administra $170 mil millones de dólares actualmente, y hacer que pase a otras manos, sería un error fatal”, aseguró.

En ese sentido, el economista indicó que “puedes odiar a las AFP, pero si amas más a Chile que lo que odias a las AFP, no hagas una tontera tan brutal de cerrarlas de un día para otro. Déjalo ahí. Y la plata nueva, que vaya a un nuevo sistema“.

“Empieza a regular cómo lo administra, está la Superintendencia de Pensiones para eso. Puedes cambiar las proporciones de dónde van las platas, etcétera. Eso está en tus manos. Pero haz cambios graduales. Porque el sistema financiero es propenso a los cambios bruscos. Y tú le das una señal y te vas a hacer una corrida brutal en el sistema financiero. Y eso te amarra las manos como gobierno. No seas… inexperto. Uso esa palabra para no decir ‘leso’ o ‘bruto’. No caigas en una trampa explosiva. Sería una trampa”, continuó.

Finalmente, Ffrench-Davis recomendó que “la gente que quiera salirse de las AFP y venirse al sistema nuevo, que lo haga”. Bajo ese punto, añadió que “las nuevas platas vienen para acá, pero las nuevas”.

En tanto, sobre los “$170 mil millones (de dólares) los dejas ahí y vas manejando inteligentemente como el nuevo sistema se va transformando en el predominante, porque se van acumulando las platas”.