El ministro de Economía, Lucas Palacios, admitió que el dinero del retiro de fondos previsionales, que ya ha sido cancelado a 3,6 millones de afiliados, está teniendo un impacto positivo en la economía del país.

“Está comenzando a reactivar la economía y también las expectativas, y eso es algo muy positivo, porque la economía se incluye en parte muy significativa respecto de las expectativas a futuro”, dijo el secretario de Estado a Radio Universo.

Luego, reconoció: “A nosotros no nos gustaba mucho este proyecto porque tiene una contrapartida que es muy costosa, que es el tema de las pensiones, y eso va a ser un problema que luego hacia adelante vamos a tener que resolver. Pero tiene efectivamente un impacto positivo, porque tiene una inyección del liquidez que activa el consumo doméstico”.

En esa línea, señaló: “Vimos que con el crédito Covid Fogape ha aumentado como en 3,5 veces las colocaciones de créditos comerciales, en una situación de recesión, y eso es bastante significativo, hay aprobado cerca de US$13 mil millones que han inyectándose y eso activa la cadena de pago a nivel de empresas. Pero hemos visto que el consumo doméstico de las familias ha caído muchísimo y esta inyección del 10% en parte significativa va a reactivar eso y va a mitigar la caída en el crecimiento de este año”.

En cuanto al destino que se le está dando al dinero, afirmó: “Algunos lo gastarán en alimentos, otros en consumo más suntuario, hemos visto también gente que ha comprado electrodomésticos, otros invertirán, la composición es bien diversa y eso está un poco por verse”.

Por último, indicó: “Parte importante de ese retiro va a inyectarse a la economía en forma de liquidez y eso activa también la cadena de pagos, eso genera movilidad, además que hemos visto que la inflación se ha mantenido bastante contenida, por lo tanto tampoco debería ser una presión inflacionaria. La verdad que este año va a tener un impacto positivo. No es el mejor gasto el consumo doméstico necesariamente, no es inversión, no genera mucho empleo, pero sí genera un nivel de actividad que va a ser positivo este año y podría contener un aumento del desempleo, que es muy significativo”.