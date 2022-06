La media nacional subió a US$ 4,87 el galón este lunes, lo que supone un aumento de US$ 0,25 en la última semana y de US$ 0,59 en el último mes. Actualmente hay 10 estados en los que el precio medio de la gasolina es de US$ 5 el galón o más, siendo los últimos Michigan e Indiana. Los precios en la ciudad de Washington también superan los US$ 5.