El ministro de Hacienda, Mario Marcel, realizó un llamado a la oposición a no cerrarse a la idea de subir los impuestos. Esto luego de que este sector trazara una línea roja en la materia en el marco del proceso para lograr la aprobación de la reforma tributaria.

El secretario de Estado expresó que de no lograr un acuerdo en modificar el sistema tributario, el tema seguirá presente en el futuro y la incertidumbre para los inversionistas no se despejará.

“Tenemos que tener claro que, si los temas fiscales no los dejamos bien resueltos ahora, no van a desaparecer. Si el tema tributario no lo resolvemos bien ahora, no es un tema que vaya a desaparecer, va a seguir dando vuelta y va a seguir generando incertidumbre”, expresó en un punto de prensa.

En esa línea, y a modo de ejemplo, el jefe de las finanzas públicas se refirió a la tramitación del Royalty Minero tras cinco años.

“El resultado es que hoy el sector minero tiene certidumbre respecto de los impuestos que le corresponde pagar. Y como me han dicho varios ejecutivos del mundo minero, ahora podemos concentrarnos en los proyectos de inversión, de expansión, de desarrollo, y dejar de discutir de impuestos porque ya sabemos lo que se va a aplicar. Eso es lo que debíamos buscar a nivel del conjunto del país”, expresó.

Asimismo, el secretario de Estado manifestó que la medida no solamente se basa en subir los impuestos. “Los temas que están planteados para el pacto fiscal incluyen el crecimiento, la eficiencia del gasto público y el destino de los recursos“, agregó.

“Los pactos se construyen conversando, no se construyen a través de declaraciones. Yo creo que todo el mundo entiende que es necesario conversar, es necesario buscar entendimiento en un tema tan importante como el tema fiscal”, complementó.