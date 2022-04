Este lunes, tras horas de negociaciones, el Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) alcanzaron un acuerdo respecto a la agenda laboral del Ejecutivo.

Entre las medidas anunciadas se encuentra el alza del salario mínimo a $380 mil desde el 1 de mayo. El acuerdo también considera un nuevo aumento a partir de agosto de 2021, llegando a $400 mil. Además, se anunció una asignación directa para la canasta básica, es decir, un subsidio del orden de los $6.500 por carga familiar.

Sobre la medida, los diputados UDI que integran la Comisión del Trabajo, Cristián Labbé y Henry Leal, criticaron la iniciativa y la calificaron como “absolutamente insuficiente” y “decepcionante”.

Tras ello, solicitaron al Gobierno aumentar dicho monto a $40.000 por carga y condicionaron su apoyo al proyecto de ley. “Es una burla y un mal chiste para las familias más vulnerables del país, que lo siguen pasando mal a raíz de la actual crisis económica que enfrentamos”, señalaron.

“El Presidente Boric y el ministro Jackson fueron implacables con las ayudas económicas que el Gobierno anterior les entregó a los chilenos. El propio Presidente utilizó el IFE de $65 mil pesos que se aprobó en un comienzo para hacer campaña a su favor. Pero ahora, mágicamente, se olvida de sus críticas pasadas y anuncia como la gran solución un aporte de $6.410 por integrante, lo que es absolutamente irrisorio y una burla hacia los chilenos”, agregaron.

Asimismo, zanjaron que de no aumentar el monto del beneficio “desde la UDI no vamos a estar dispuestos a aprobar una ayuda irrisoria y completamente insuficiente”. “Las actuales autoridades no pueden desentenderse de la realidad que viven millones de chilenos, por lo que la decisión de ayudarlos de manera concreta depende exclusivamente de ellos”, puntualizaron.