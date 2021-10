Siguen las buenas noticias para el cobre ya que este martes se cotizó en US$ 4,83 la libra, cifra más alta desde mayo de este año, que fue cuando alcanzó su máximo histórico.

El metal rojo subió 1,45% respecto al lunes y quedó a solo tres centavos de superar el mayor precio de toda su historia, que fue US$ 4,86.

Con esto, el precio principal de la materia prima acumula un alza de casi 38% en lo que va del 2021. Dichos números se explican por la inflación mundial, la crisis energética por la que atraviesa china y también por la caída en los inventarios, es decir, la cantidad de cobre disponible para el mercado, que están en sus niveles más bajos desde marzo de este año.

Sin embargo, pese a la escalada que ha tenido el cobre, el dólar no ha podido bajar de los $800 en las últimas tres semanas. La incertidumbre política y económica, junto a los retiros de fondos, han amarrado a la divisa estadounidense que, según expertos, debería estar $200 más barata.

De todas formas, los críticos reconocen que la moneda norteamericana volvió a bajar levemente el martes.

Precio del cobre BML, 19 de octubre:

US$ 4,832 la libra (US$ 10.652,0 la tonelada)

Variación diaria: 1,45%

Promedio 2021: US$ 4,181 la libra.

