VIDEO RELACIONADO – El drama de los chilenos en el extranjero para retirar el 10% de AFP (03:00)

Las alarmas se encendieron la tarde-noche de este martes. El periodista Gustavo Manén usó su cuenta de Twitter para anunciar una situación aparentemente insólita: su AFP le respondía que habían rechazado su solicitud para retirar parte de sus fondos previsionales.

Claramente, nada es fácil en este país.

Mi AFP @CuprumAFP, me envió un mail para informarme que se rechazó mi solicitud para retirar el 10% de mi fondo, porque mi cédula venció en mayo de este año.

Es decir, no tomaron en cuenta el D° Supremo 32.

¿Cómo es la cosa @AFPdeChile? 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/TKApMJ6rmh — ɢᴜsᴛᴀᴠᴏ ᴍᴀɴᴇ́ɴ (@gmanen) August 4, 2020

¿La razón? Su cédula de identidad está vencida desde mayo de este año. Aunque ese argumento contrasta con la información del Registro Civil: “las cédulas de identidad vencidas este año están vigentes de acuerdo con los decretos 32 y 34 (chilenos y extranjeros, respectivamente)”.

Pero el caso de Gustavo no es el único.

María Carmen nació en Uruguay, pero lleva 30 años en Chile. Su carnet de extranjera venció el pasado 2 de abril. Hizo la solicitud a primera hora del jueves y la respuesta le llegó este martes, dentro del plazo de cuatro días hábiles que fijó la autoridad.

Lee también: Más de 7 millones de solicitudes se han cursado para retirar el 10% de los fondos

“Como soy extranjera, me dijeron que me acercara a una de sus sucursales. En ninguna parte me hablan de apelar, sino que de presentar la solicitud de nuevo una vez que solucione un error que es de ellos. Vivo en Los Andes, que aún está en cuarentena y no responden ni el teléfono. Necesito el dinero para solucionar algunos problemas, pero no es de vida o muerte”, cuenta.

“Tampoco podría sacar permisos de Comisaría Virtual”

El papá de Joana Arredondo tiene 68 años y se jubiló con renta vitalicia. Sin embargo, todavía mantiene poco más de $9,8 millones en su AFP, por lo que ella lo ayudó a sacar el máximo posible: un millón de pesos. “Le ayudé a hacerlo el mismo jueves en la mañana, él tiene cédula antigua, pero vigente hasta noviembre. El correo dice que fue rechazado por no poder validar los datos del Registro Civil“.

Continúa su relato: “si fuera así, tampoco le podría sacar sus permisos de la Comisaría Virtual, pero nunca he tenido ningún problema. Va a tener que ir al Registro Civil para que no tengan más excusas para rechazarle la solicitud. Era un trámite que no quería que hicieran por riesgo de contagios, mi madre sufre insuficiencia renal y mi padre también tiene sus enfermedades”.

Para Joana lo más angustiante es no poder ayudarlos por la distancia: ella vive en Iquique y ellos en Rancagua.

Sin correo de confirmación

Al igual que Joana con su padre (y cientos de miles de afiliados que se agolparon a los sitios de las AFP), Nicoletta Raggi hizo el trámite a primera hora del jueves, apenas se abrió el periodo de postulaciones. Dice que nunca recibió un correo para confirmar su solicitud. “Obviamente hay alta demanda, así que no me ‘preocupé’ tanto, pero estaba atenta”, reconoce.

Al anochecer de este martes, Nicoletta recibió la misma respuesta: su solicitud había sido rechazada.

Pese a mantener su trabajo, revela estar recibiendo menos ingreso, ya que trabaja por comisión: “no califico para ninguno de los aportes del Estado, así que este retiro me venía bien. No es de extrema urgencia, pero quería ver qué tal iba a funcionar el sistema”.

Te puede interesar: Ministra Zaldívar y retiro del 10%: “Ojalá que no veamos gente saliendo con plasmas de las tiendas como en Perú”

Cuprum, el denominador común

¿En qué coinciden los casos de Gustavo, María Carmen, el padre de Joana y Nicoletta? Todos son afiliados de Cuprum. Según datos de la Superintendencia de Pensiones, es la segunda AFP con menos cotizantes de todo el sistema: 584.531. Sólo superan a UNO, la más nueva que comenzó a operar apenas el año pasado.

Desde la administradora emitieron un comunicado, donde aseguran que el proceso de validación es de “exclusiva competencia del Registro Civil. Las AFP debemos ceñirnos a la información entregada. La normativa estableció este chequeo con la única finalidad de entregar seguridad al retiro de fondos de los afiliados. Hoy contactaremos a la autoridad para volver a revisar esta situación”.

Por su parte, el director nacional del Registro Civil, Jorge Álvarez, confirmó un acercamiento con la gerencia de Cuprum: “se nos han derivado los casos que han presentado problemas de verificación, los cuales están siendo analizados uno a uno de manera coordinada“.

En tanto, desde el balance diario, el gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, comentó que “estamos en coordinación directa entre el Registro Civil y las administradoras para poder corregir esta situación“.

“Se tiran la pelota”

Nicoletta dice que se contactó con el Registro Civil, quienes le habrían comentado que en su caso todo está en orden. “Según lo informado es porque los sistemas informáticos de la AFP Cuprum tienen problemas. Se tiran la pelota unos a otros. Ahora hay que ver quién se hace responsable realmente“.