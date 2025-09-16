Usain Bolt demuestra que es humano: “Cuando subo las escaleras, me quedo sin aliento”

El atleta de 39 años, que aún posee los récords mundiales de los 100 y 200 metros y el relevo 4x100 metros, reveló que ya no corre debido a una rotura de Aquiles. “Creo que cuando vuelva a trabajarlo a fondo, probablemente tendré que dar algunas vueltas solo para recuperar la respiración”, dijo.

(CNN) – El ocho veces campeón olímpico Usain Bolt es humano como el resto de nosotros, y al admitir que su retiro hace que el famoso velocista ahora se quede sin aliento después de subir las escaleras.

Considerado por muchos como el mejor velocista de todos los tiempos, el atleta de 39 años, que aún posee los récords mundiales de los 100 y 200 metros y el relevo 4×100 metros, dijo a los periodistas en el Campeonato Mundial de Atletismo que, debido a una rotura de Aquiles, ya no corre.

“No, sobre todo entreno en el gimnasio. No soy muy aficionado, pero creo que ahora que llevo un tiempo sin correr, tengo que empezar a correr de verdad porque, cuando subo las escaleras, me quedo sin aliento”, declaró a los medios de comunicación reunidos en Tokio, entre ellos The Guardian y The Telegraph.

El jamaicano anunció su retiro del sprint de élite en 2017. Cuando se le preguntó sobre su rutina diaria actualmente, comentó que ahora pasa gran parte de su tiempo con sus hijos.

“Bueno, normalmente me despierto justo a tiempo para despedir a los niños, y luego depende de lo que tenga que hacer. Si no tengo nada que hacer, simplemente me relajo. A veces hago ejercicio si estoy de buen humor. Veo alguna serie y me relajo hasta que los niños llegan a casa”, señaló.

“Paso un rato con ellos, salgo a pasar el rato, hasta que empiezan a molestarme y entonces me voy. Y después, me quedo en casa viendo películas o, como ahora me gusta Lego, juego con Lego“.

Consultado sobre por qué la generación actual de corredores aún no ha alcanzado a su generación, a pesar de los avances tecnológicos, como las zapatillas de clavos, respondió: “¿Quieres la verdadera respuesta? Simplemente, tenemos más talento”.

“Eso es todo lo que digo. Claro, se nota en los hombres. Se nota que las mujeres son diferentes. Cada vez tienen tiempos más rápidos. Así que se nota: tiene que ser por talento“.

Hizo un gesto con la cabeza hacia los tiempos posteriores a los picos de su compatriota y legendaria velocista jamaiquina Shelly-Ann Fraser-Pryce.

Tienes a Shelly- Ann (Fraser-Pryce), que tiene las zapatillas nuevas y corría más rápido. Así que es solo cuestión de talento. Simplemente, somos mucho más talentosos a lo largo de ese tiempo. Se nota si lo analizas.