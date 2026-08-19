Universidad de Chile vs. Colo Colo: Delegación presidencial de la RM confirma que Superclásico se jugará sin público visitante

El Superclásico número 100 del fútbol chileno se llevará a cabo sin público visitante. El duelo entre Universidad de Chile y Colo Colo en el Estadio Nacional no contará con la presencia de los hinchas del “Cacique”, según lo confirmó este miércoles la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana.

Un estudio de Carabineros y otras autoridades sostuvo que el evento no reunía las condiciones para reunir a ambas fanaticadas en el recinto deportivo.

“Esta decisión obedece únicamente a la preocupación de que este evento se desarrolle garantizando la seguridad de asistentes y vecinos del estadio“, dice el comunicado.

La Delegación afirmó que el aforo para este partido será de 46.000 personas, que serán del equipo local.

Además, se suma la compleja situación en el norte por las afectaciones de los sistemas frontales, los cuales han mantenido a las autoridades y policías ocupadas en esa situación. “Este es un elemento adicional que también debemos tener presente, actuando con responsabilidad frente a las distintas necesidades que hoy requieren la atención de Carabineros y de las instituciones del Estado“, afirman.

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