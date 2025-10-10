Universidad de Chile: confirman el Estadio Nacional para la disputa de semifinales frente a Lanús

El elenco azul busca revivir la gloria obtenida hace 14 años.

Este miércoles 10 de septiembre, el Instituto Nacional de Deportes (IND) confirmó, a través de su cuenta oficial en X, el recinto donde se disputará el crucial encuentro entre Universidad de Chile y Lanús de Argentina por las semifinales de ida de la Copa Sudamericana.

El Estadio Nacional fue el lugar elegido para albergar el partido, tras un proceso de coordinación conjunta entre Universidad de Chile y el Comité Organizador del Mundial Sub-20 de la FIFA.

El IND autorizó el uso del recinto mientras continúan los trabajos de preparación para el certamen juvenil. Por su parte, el club azul será responsable del retiro de cableados, pantallas LED perimetrales y la desinstalación del branding de la FIFA, para adecuar el estadio al encuentro internacional.

Han pasado 14 años desde que la Universidad de Chile conquistó la Copa Sudamericana, y en esta instancia los dirigidos por Gustavo Álvarez buscarán repetir la hazaña ante un Lanús que llega en buen momento, tras eliminar a Fluminense en los cuartos de final.

El partido de ida se disputará el jueves 23 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Nacional, mientras que la vuelta está programada para el jueves 30 de septiembre en Buenos Aires, también a las 19:00 horas.

📢 ¡Buenas noticias para la @udechile! 🙌 El @INDChileOficial confirma que el equipo azul podrá disputar la semifinal de ida de la Copa Sudamericana contra Lanús en el Parque Estadio Nacional el próximo 23 de octubre 🏟️⚽️ pic.twitter.com/uKGmZ4hh17 — IND Chile 🇨🇱 (@INDChileOficial) October 10, 2025

Durante su último enfrentamiento en la Copa Sudamericana, en 2013, la U se impuso por 1-0 en la ida, pero cayó 4-0 en la vuelta ante los “granates”.

Quien resulte ganador de la llave se enfrentará en la final única, que se disputará en Asunción, Paraguay, frente al vencedor de la serie entre Atlético Mineiro e Independiente del Valle.

Por su parte, el director nacional del IND, Israel Castro, destacó la importancia del anuncio:

“Nos enorgullece facilitar este sueño internacional para la U, brindando la oportunidad de disputar un partido tan importante en el emblemático coliseo central del Parque Estadio Nacional”