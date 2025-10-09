U de Chile con ilusión copera: Ya tiene fecha y hora para su semifinal con Lanús en las semis de Sudamericana 2025

Los azules volvieron a una semifinal continental y abrirán la llave frente a Lanús en el Estadio Nacional. El ganador avanzará a la final única en Asunción.

Universidad de Chile vuelve a codearse con la élite internacional. Casi 14 años después de su inolvidable consagración en 2011, los azules aseguraron un lugar entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana y ya tienen rival: Lanús, verdugo de Fluminense en cuartos de final.

La ida de esta semifinal se disputará el jueves 23 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Nacional, recientemente reabierto tras albergar la final del Mundial Sub 20. La revancha quedó pactada para el jueves 30 de octubre en Buenos Aires, también a las 19:00.

El equipo de Gustavo Álvarez llega con confianza tras eliminar a Independiente y a Alianza Lima. El sueño es repetir la gesta liderada por la Jorge Sampaoli, cuando la U levantó el trofeo de manera invicta.

Por su parte, Lanús se convirtió en una de las sorpresas del torneo. Tras un inicio irregular, se consolidó como un rival de cuidado al dejar fuera al poderoso Fluminense con un empate en el Maracaná y una victoria en la ida en Argentina.

Los de Mauricio Pellegrino apelan a la solidez defensiva y la experiencia de sus hombres de ataque para volver a disputar una final continental, como ya lo hicieron en 2013.

Transmisión y cobertura

Todo apunta a que el duelo de ida se disputará a puertas cerradas en el Estadio Nacional de Ñuñoa. Será transmitido desde las 19:00 horas en Chile por DSports en televisión y DGO en streaming.

El historial

Azules y granates ya se vieron las caras en la Sudamericana 2013: triunfo 1-0 de la U en Santiago y goleada 4-0 para Lanús en la vuelta. En total, el historial está igualado con una victoria para cada lado. Frente a equipos argentinos, la U suma 18 triunfos, 4 empates y 21 derrotas en competiciones Conmebol.

El ganador de la llave enfrentará en la final única en Asunción al vencedor de la otra semifinal entre Atlético Mineiro e Independiente del Valle.