Universidad Católica vs. Estudiantes: a qué hora juegan y dónde ver en vivo por Copa Libertadores

Universidad Católica se juega este martes 18 de agosto su continuidad en la Copa Libertadores 2026, cuando reciba a Estudiantes de La Plata por la revancha de los octavos de final del torneo continental.

El encuentro se disputará desde las 20:30 horas en el Claro Arena, donde los dirigidos por Daniel Garnero buscarán aprovechar la localía para instalarse entre los ocho mejores equipos del certamen.

La llave llega completamente abierta después del empate 1-1 registrado en el partido de ida, disputado la semana pasada.

Joaquín Tobio Burgos abrió rápidamente la cuenta para Estudiantes, mientras que Fernando Zampedri consiguió la igualdad para los Cruzados durante la parte final del encuentro.

¿A qué hora juega Universidad Católica vs. Estudiantes?

El partido entre Universidad Católica y Estudiantes de La Plata se jugará este martes 18 de agosto desde las 20:30 horas de Chile.

Partido: Universidad Católica vs. Estudiantes de La Plata

Universidad Católica vs. Estudiantes de La Plata Fecha: martes 18 de agosto de 2026

martes 18 de agosto de 2026 Hora: 20:30 horas

20:30 horas Estadio: Claro Arena, Santiago

Claro Arena, Santiago Instancia: octavos de final, vuelta

octavos de final, vuelta Marcador global: 1-1

1-1 Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)

¿Dónde ver en vivo a la UC vs. Estudiantes?

El decisivo encuentro tendrá transmisión gratuita por televisión abierta a través de Chilevisión.

El partido también podrá seguirse gratuitamente por internet mediante la señal en vivo de Chilevisión.cl y la aplicación MiCHV.

En televisión de pago, el encuentro estará disponible a través de ESPN 5, mientras que vía streaming se podrá ver mediante Disney+ en su Plan Premium.

TV abierta: Chilevisión

Chilevisión TV de pago: ESPN 5

ESPN 5 Streaming: MiCHV, Chilevision.cl y Disney+ Premium

¿Qué resultado necesita Católica para clasificar?

Tras el 1-1 de la ida, las cuentas son simples para Universidad Católica: cualquier triunfo sobre Estudiantes le permitirá avanzar directamente a los cuartos de final.

Si los equipos vuelven a empatar después de los 90 minutos, la clasificación se resolverá directamente mediante lanzamientos penales, ya que en esta instancia no se disputa tiempo suplementario.

Una derrota, en tanto, significará la eliminación del cuadro chileno.

La UC tendrá una sensible baja ante Estudiantes

Para el decisivo encuentro, Daniel Garnero no podrá contar con Fernando Zampedri, autor del empate en Argentina y máximo referente ofensivo de los Cruzados.

El delantero recibió una tarjeta amarilla durante el encuentro de ida y quedó suspendido por acumulación de amonestaciones, por lo que deberá observar desde fuera de la cancha la definición en el Claro Arena.

Católica buscará superar esa ausencia y conseguir una clasificación que la instalaría nuevamente entre los ocho mejores equipos de la Copa Libertadores.