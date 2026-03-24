“Tuve que hacerlos callar”: Michelsen se encara con hinchas chilenos tras eliminar a Tabilo en Miami

El estadounidense reaccionó al apoyo mayoritario que recibió el chileno en el Masters 1000 de Miami y justificó su gesto hacia la tribuna tras sellar la remontada.

Alejandro Tabilo se despidió del Masters 1000 de Miami tras caer en tercera ronda ante el estadounidense Alex Michelsen, en un partido que terminó con tensión en la cancha y una polémica reacción del local hacia los hinchas chilenos presentes en las tribunas.

El chileno, número 41 del ranking ATP, se quedó con el primer set por 6-3, pero no pudo sostener la ventaja y terminó cediendo ante la remontada de Michelsen, quien se impuso por 3-6, 6-3 y 6-4 para avanzar a la siguiente ronda del torneo.

Tras cerrar el encuentro, el tenista estadounidense llevó un dedo a la boca en señal de silencio hacia el público, en una imagen que rápidamente se volvió tema por el fuerte apoyo que había recibido Tabilo durante gran parte del duelo. El gesto fue captado por las cámaras y generó abucheos desde la tribuna.

Luego del partido, Michelsen explicó su reacción y defendió su actitud frente al ambiente adverso. “Me gusta cuando la gente quiere verme perder. Tuve que hacerlos callar, lamentablemente”, dijo, según recogieron distintos reportes tras su clasificación.

El estadounidense también abordó de forma directa la presencia de fanáticos chilenos en el court y, aunque valoró el apoyo a su rival, cuestionó parte del comportamiento de la tribuna. “Me encanta lo patriotas que son los chilenos con los suyos, pero algunas personas fueron irrespetuosas durante el partido”, señaló.

Con este resultado, Tabilo cerró su participación en Miami en la ronda de 32, mientras Michelsen avanzó a octavos de final en medio de una clasificación marcada tanto por la remontada como por su cruce con el público chileno.