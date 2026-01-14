Tenista amateur derrota a Sinner y gana millonario premio en el “One Point Slam” en Australia

Jordan Smith triunfó en la exhibición previa al Australian Open y obtuvo el premio de $1.000.000 de dólares australianos.

La organización del Australian Open llevó a cabo a la segunda edición de su torneo de exhibición “One Point Slam“.

La exhibición contó con un total de 48 tenistas, siendo 24 profesionales, 12 de la ATP y 12 de la WTA. El resto fueron tenistas amateurs que superaron una fase de clasificación e invitados por la organización del torneo.

Entre los nombres más destacados de los participantes, se encontraban el número uno del mundo Carlos Alcaraz, Jannik Sinner (2° ATP), Iga Swaitek (2° WTA) y Coco Gauff, tercera del mundo.

El novedoso formato del torneo, seguía la regla de su propio nombre, partidos a un solo punto. Para sorpresa de los asistentes, estrellas cómo Alcaraz, Sinner y Swiatek no superaron los octavos del final.

Jannik Sinner, bicampeón del Australian Open, cayó en la ronda 16 frente al tenista amateur Jordan Smith de Australia, quien posteriormente se consagraría como el campeón del One Point Slam.

¿Quién es Jordan Smith?

Jordan Smith es tenista amateur, alcanzó su mejor ranking el año 2023, cuando logró posicionarse en el casillero 1.141 del ranking ATP. Su último partido, fue el 20 de marzo del 2023, cuando llegó a los cuartos de final del M25 de Canberra.

Actualmente, el australiano se desempeña como profesor de tenis, pero su triunfo en el One Point Slam, le puede cambiar su carrera.

En su breve incursión por el tenis profesional entre los años 2020 y 2023, apenas logró acumular $6.388 dólares en premios. Pero tras coronarse como el nuevo monarca del One Point Slam, el australiano logró embolsarse $1.000.000 de dólares australianos ($600.000 dólares estadounidenses aproximadamente).

¿A quienes venció Jordan Smith?

Para participar del One Point Slam, Smith fue uno de los tenistas que tuvo que clasificar para esta exhibición. Ya dentro del torneo, en primera ronda superó a la brasileña Laura Pigossi, tenista 200 del mundo.

En el segundo encuentro, Smith tuvo al frente a Jannik Sinner, pero para igualar el nivel de los tenistas profesionales con los amateurs, la organización limitó a los profesionales a solo un servicio de saque. Al momento de realizar su saque, Sinner no logró superar la red, dándole a Smith el pasó a los cuartos de final.

The world number two beaten by a local amateur! 👏 Jordan Smith’s upset is what the 1 Point slam can provide, driven by @kiaaustralia pic.twitter.com/g7PHNf3G4G — #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2026

Ya en el tercer partido, venció a Amanda Anisimova (4° WTA) y en semifinales al español Pedro Martínez (71° ATP).

En el quinto partido, la final del One Point Slam, Jordan Smith veía como Joanna Garland (117° WTA) mandaba la pelota ancha, alzándose como el ganador de la segunda edición del torneo y del generoso premio monetario.