Super Bowl 2025: Dónde ver y horarios del evento deportivo en Latinoamérica

La final de fútbol americano se disputa en New Orleans este domingo, con altas expectativas entre el duelo entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles, así como del show de mediotiempo.

El Super Bowl LIX, máximo evento del fútbol americano, está cada vez más cerca, generando expectación sobre quién se impondrá en el duelo entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles, pero también respecto al clásico show de medio tiempo.

A cargo del intermedio musical estará Kendrick Lamar, artista reconocido por diversos hits, siendo el más reciente el premiado Not Like Us (2024).

La gran final se disputa en New Orleans, en el sur de Estados Unidos, en el Caesars Superdome, también conocido como Louisiana Superdome, frente al Golfo de México.

Horarios del Super Bowl 2025

El evento comienza a las 18:30 ET de este domingo 9 de febrero, por lo que su horario en Latinoamérica es:

Chile : 20:30.

: 20:30. Perú : 18:30.

: 18:30. Argentina : 20:30.

: 20:30. Brasil (Brasilia): 20:30.

(Brasilia): 20:30. México : 17:30.

: 17:30. Colombia: 18:30.

Dónde ver el Super Bowl 2025

La final de fútbol americano se puede ver a través de ESPN en sus distintas señales o vía streaming a través de Disney+.