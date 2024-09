Kendrick Lamar encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2025: ¿Cuándo es y dónde verlo?

Lamar es uno de los artistas más famosos del hip-hop. Ha ganado 17 premios Grammy y obtuvo un premio Pulitzer por su álbum de 2017 “Damn”, convirtiéndose en el primer músico no clásico ni de jazz en ganar el codiciado honor.

(CNN) – El rapero ganador del premio Pulitzer Kendrick Lamar será el acto principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

“Escogieron a la persona indicada”

Lamar anunció la noticia el domingo en sus redes sociales, al igual que la NFL.

“La música rap sigue siendo el género más impactante hasta la fecha. Y estaré allí para recordarle al mundo por qué. Escogieron a la persona indicada”, señaló el artista en un comunicado el domingo.

El rapero de Not Like Us hizo su debut en el escenario del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en 2022, cuando actuó junto a Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige y 50 Cent.

Esta será su primera vez encabezando el espectáculo de medio tiempo, que es visto por millones de personas cada año.

Jay-Z, cuya compañía Roc Nation actuará como asesor estratégico de entretenimiento de la actuación en vivo de Lamar, calificó al rapero como “un artista e intérprete verdaderamente único en su generación” en una declaración.

“Su profundo amor por el hip-hop y la cultura influyen en su visión artística. Tiene una capacidad incomparable para definir e influir en la cultura a nivel mundial”, añadió Jay-Z. “El trabajo de Kendrick trasciende la música y su impacto se sentirá durante muchos años”.

Lanzó su quinto álbum de estudio en 2022 titulado Mr. Morale & the Big Steppers y su exitosa canción Like That, una colaboración con Future y Metro Boomin, pasó tres semanas en el número 1 del Billboard Hot 100. Su canción Not Like Us, lanzada en abril en medio de la supuesta disputa de Lamar con el rapero Drake, ocupó el puesto número 1 en la lista durante dos semanas.

Usher fue el cabeza de cartel del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl del año pasado. Su actuación, un recorrido de 13 minutos por el recuerdo musical de los millennials, fue la actuación de medio tiempo más vista de todos los tiempos, según Billboard, atrayendo a un promedio de 123,4 millones de espectadores. La actuación del espectáculo de medio tiempo de Rihanna en 2023 es el segundo espectáculo más visto con 121 millones de espectadores.

Los Kansas City Chiefs vencieron a los San Francisco 49ers durante el Super Bowl LVIII en un emocionante partido que se convirtió en la transmisión televisiva estadounidense más vista en una generación, dijo CBS en ese momento.

¿Cuándo es el Super Bowl y dónde se transmitirá?

9 de febrero de 2025 en Nueva Orleans y se transmitirá por FOX. El Super Bowl LIX se llevará a cabo ely se transmitirá por FOX.

