Sigue en vivo el Itaú Ironman 70.3 2026 desde Pucón por CNN Chile

Por CNN Chile

11.01.2026 / 06:36

Desde la Región de La Araucanía, atletas nacionales e internacionales protagonizan una de las competencias más emblemáticas del circuito mundial, reconocida por su exigente recorrido y su privilegiado entorno natural.

Este fin de semana, Pucón vuelve a ser el epicentro del deporte de resistencia con una nueva edición del Itaú Ironman 70.3 2026. Desde la Región de La Araucanía, atletas nacionales e internacionales protagonizan una de las competencias más emblemáticas del circuito mundial, reconocida por su exigente recorrido y su privilegiado entorno natural.

La prueba, conocida como “la carrera más linda del mundo”, contempla los tradicionales segmentos de natación, ciclismo y trote, atrayendo a miles de competidores y espectadores. En esta oportunidad, el evento podrá seguirse en vivo con la compañía y cobertura especial de CNN Chile, a través de sus distintas plataformas.

