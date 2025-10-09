Deportes mundial sub 20

Selección de Japón dedica emotivo mensaje a Chile tras ser eliminado del Mundial Sub 20: “Muy orgullosos de…”

Por CNN Chile

09.10.2025 / 10:45

Este miércoles, el país asiático quedó fuera del Mundial Sub 20 este miércoles tras caer 1-0 ante Francia.

La selección de Japón quedó fuera del Mundial Sub 20 este miércoles tras caer 1-0 ante Francia en el Estadio Nacional.

El gol que definió el partido llegó en los últimos minutos del tiempo extra, mediante un penal convertido por Lucas Michal.

Pese a la eliminación, durante los cuatro partidos que disputaron en Chile lograron ganarse el cariño del público nacional, que los apoyó.

Este vínculo se reflejó en un conmovedor gesto. Al abandonar el camarín del estadio, la selección nipona dejó un mensaje escrito en una pizarra: “¡Muchas gracias, Chile! Estamos muy orgullosos de vuestra cultura”.

Con esta eliminación, Japón se despide del torneo, mientras Francia avanzará a los cuartos de final para enfrentar a Noruega.

