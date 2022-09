(CNN) — Después de numerosas batallas cerradas entre sí a lo largo de los años, Roger Federer dijo que sería un “momento especial” poder acompañar a Rafael Nadal en el último partido de su carrera.

Federer, quien se retirará del tenis después de la Copa Laver de esta semana, confirmó que solo jugaría un partido de dobles en el O2 Arena de Londres el viernes, el último acto de su larga y condecorada carrera.

Eso abre la posibilidad de que la estrella suiza se asocie con Nadal, 18 años después de que se enfrentaron por primera vez en el ATP Tour en Miami.

La pareja se ha enfrentado 40 veces a lo largo de sus carreras, incluidas nueve finales de Grand Slam, y también jugaron juntos en la Copa Laver 2017.

“Durante el tiempo que luchamos juntos, habiendo siempre tenido este respeto el uno por el otro, nuestras familias, nuestros equipos de entrenadores, siempre nos llevamos muy bien”, dijo

Federer a los periodistas cuando se le preguntó sobre la posibilidad de jugar junto al español.

“Pasar por las carreras que ambos hemos tenido, salir del otro lado y poder tener una buena relación, creo que también es un gran mensaje, no solo para el tenis, sino también para los deportes. Por esa razón, creo que sería genial. No sé si va a suceder, pero creo que obviamente podría ser un momento especial”.

Federer dijo que tuvo que obtener el permiso del capitán del Equipo Europeo, Björn Borg, y de los organizadores del torneo para jugar en un solo partido de dobles en la Copa Laver esta semana.

La competencia ve a equipos de Europa y el resto del mundo enfrentarse cara a cara en nueve partidos individuales y tres dobles en el transcurso de tres días.

“Aquí estoy tratando de prepararme para un último dobles”, dijo Federer. “Veremos con quién es. Estoy nervioso porque no he jugado en mucho tiempo. Espero poder ser algo competitivo”.

El jugador de 41 años se ha sometido a múltiples cirugías de rodilla en los últimos años y su última salida fue una derrota en dos sets contra Hubert Hurkacz en los cuartos de final de Wimbledon el año pasado.

Dijo que todavía tenía planeado regresar al deporte el próximo año hace tan solo dos meses antes de llegar a la decisión de retirarse.

“Solo quería que los fanáticos supieran que no seré un fantasma”, dijo Federer cuando se le preguntó cómo seguiría involucrado en el tenis después de retirarse.

“Siento que el tenis me ha dado demasiado, he estado en el juego durante demasiado tiempo, me he enamorado de demasiadas cosas”, señaló.

“Me encanta volver a ver a la gente y eso es lo que quería que los fanáticos supieran: que me volverán a ver…Qué podría ser, en qué capacidad, no lo sé. Todavía tengo que pensar sobre eso un poco y darme tiempo”.

Entre los muchos elogios de su carrera en el tenis, Federer ganó 103 títulos individuales y 20 títulos de Grand Slam, un recuento superado solo por Nadal (22) y Novak Djokovic (21) en la lista de hombres de todos los tiempos.

Se convirtió en el número 1 del mundo de mayor edad a la edad de 36 años y también pasó un récord de 237 semanas consecutivas en la cima del ranking mundial entre 2004 y 2008.