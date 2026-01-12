El Real Madrid anuncia la salida de Xabi Alonso a seis meses de su llegada

El DT sale del equipo tras ser derrotado por el Barcelona en la final de la Supercopa de España.

El Real Madrid anunció este lunes la salida del entrenador Xabi Alonso.

A través de un comunicado, el club informó: “El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo”.

“Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa. Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas”, dice el escrito.

La salida de Alonso ocurre el día después de que el equipo perdiera la final de la Supercopa de España ante el Barcelona, tras ser derrotados por 3-2.

El DT, exjugador del Madrid, había llegado al equipo en junio de 2025; sin embargo, durante su estadía no obtuvo buenos resultados.

¿Quién reemplazará a Xabi Alonso en el Real Madrid?

Desde el club confirmaron que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo, tras la salida de Xabi.

“Álvaro Arbeloa ha sido el entrenador del Castilla desde junio de 2025, y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid, desde 2020. Dirigió al Infantil A en la temporada 2020-2021 proclamándose campeón de Liga, al Cadete A en la 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025. Como entrenador del Juvenil A, consiguió el triplete en la 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025”, informaron en un comunicado.

Arbeloa jugó en el Madrid entre 2009 y 2016, disputando 238 partidos oficiales. Durante ese tiempo se hizo de 8 títulos: 2 Copas de Europa, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 1 Liga, 2 Copas del Rey y 1 Supercopa de España.

También fue parte de la selección de su país en una época histórica, cuando España ganó el Mundial de 2010 en Sudáfrica y 2 Eurocopas (2008 y 2012).