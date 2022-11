Alemania inició su camino en busca del quinto título mundial ante Japón, en el inicio del Grupo E. El encuentro se juega en el estadio Internacional Khalifa.

Los europeos buscan iniciar el torneo con un triunfo que los posicione para avanzar a los octavos de final, mientras que los asiáticos afrontan una dura zona, en la que también está España, que más tarde jugará ante Costa Rica.

Al inicio del encuentro, el once alemán posó tapándose la boca con la mano a modo de protesta por no poder portar el brazalete “One Love”, el cual promueve la diversidad y la inclusión. La ministra de deporte de Alemania, Nancy Faeser, utilizó el brazalete desde la grada.

En el 7′, el japonés Daizen Maeda anotó un gol, el cual finalmente fue anulado debido a posición adelantada.

EN DESARROLLO…

Starting XIs for #GER and #JPN are here!#FIFAWorldCup | #Qatar2022

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 23, 2022