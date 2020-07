View this post on Instagram

Me uno a la FUNA de mi compañera @epastrian_._ y de las muchas mujeres mas que se atendieron con este enfermo. Quiero contarles que estoy bien y tranquila. De hecho yo corte relacion con este personaje por que se me pelo en mala y me forsegio. Esos recuerdos tenia de el (asco) pero ayer al enterarme de las otras niñas que les hizo lo mismo (el supuesto tratamiento) quede en shok y con un asco horrible. Este loco trata alas mujeres por supuestas pubalgias que no existen este loco usa su nueva "técnica" para tocar a las mujeres. Que pena siento por todas las niñas que me hablaron para contarme su experiencia, que terrible haber normalizado muchas cosas y haberles bajado el perfil. No te deseo el mal Ignacio. sólo deseo Que todas las niñas se atreban a hablar para ayudar a alguien más como emi me ayudó a darme cuenta que lo que pase no fue algo no normal y que este tipo NO puede trabajar jamas con mujeres.