(TNT Sports) – Países Bajos cerró este martes la primera fecha del Grupo A con una victoria por 2-0 ante Senegal, en el estadio Al Thumama de Doha, en un duelo marcado por la pierna fuerte, el calor y las lesiones que afectaron el elenco africano.

En la primera parte, el juego fuerte marcó el desarrollo del encuentro en tierras qataríes. En una de las más claras, un cabezazo de Daley Blind pasados los 15 minutos de partido pasó cerca del arco que protegió Edouard Mendy.

Poco después, Ismaila Sarr pudo anotar para el elenco africano, pero su disparo dio en un zaguero neerlandés. Antes del final de la primera parte, Steven Berghuis probó de media distancia, pero su intento se elevó por poco sobre el arco senegalés.

