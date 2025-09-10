Obras inconclusas: Así luce el Estadio Santa Laura a cuatro días de la Supercopa

En el registro se aprecian vigas de cemento expuestas, zonas sin terminaciones y trabajos de construcción en pleno desarrollo, con maquinaria pesada y cuadrillas de operarios intentando avanzar a contrarreloj.

Imágenes obtenidas por CNN Chile revelan el estado actual del Estadio Santa Laura, recinto ubicado en la comuna de Independencia, que presenta notorias deficiencias en su infraestructura a pocos días de albergar dos encuentros oficiales: el duelo entre Unión Española y Audax Italiano, además de la final de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile, programada para este domingo 14 de septiembre.

En el registro se aprecian vigas de cemento expuestas, zonas sin terminaciones y trabajos de construcción en pleno desarrollo, con maquinaria pesada y cuadrillas de operarios intentando avanzar a contrarreloj para habilitar el estadio en un tiempo récord.

Pese a este panorama, los partidos continúan agendados.

La ANFP reiteró que no contempla suspender la Supercopa, a pesar de la solicitud presentada por Universidad de Chile y de las advertencias del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien cuestionó la seguridad de realizar un evento masivo en un recinto que aún se encuentra en obras.

“Desde el punto de vista de la seguridad pública, la opinión del ministerio es que no puede ejecutarse ningún evento masivo, incluyendo un partido de fútbol, en un recinto que está en obras o que tiene obras”, señaló el secretario de Estado.

Por otro lado, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, señaló que corresponde a la ANFP solicitar formalmente la autorización o suspensión del partido, mientras las autoridades coordinan las medidas de seguridad junto a municipios y Carabineros.

Durán aseguró que, tras diversas reuniones, están dadas las condiciones necesarias en cuanto a aforo, guardias privados, control policial y avance de las obras: “Están todas las condiciones adecuadas para que se desarrolle el partido”.

