(EFE) – El estadounidense Nick Bollettieri, considerado uno de los entrenadores de tenis más importantes de la historia por su papel trascendental en la formación de varios números uno del mundo, falleció este domingo a la edad de 91 años.

Marcelo “Chino” Ríos, Andre Agassi, Monica Seles, Jim Courier, Maria Sharapova, Tommy Haas, Martina Hingis, Venus y Serena Williams y Boris Bekcer son solo algunos de los alumnos que pasaron por la academia que Bolletieri abrió en 1978 en Florida.

Nick Bollettieri coaching Sharapova, Williams Sisters, Rios, Hewitt and many more ♥️ pic.twitter.com/rXcqjk01uz

— Luigi Gatto (@gigicat7_) December 5, 2022