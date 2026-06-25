Nelson Acosta fue internado de urgencia: Ex DT de La Roja se encuentra hospitalizado con soporte respiratorio

La Clínica Alemana informó este jueves que el exdirector técnico de la selección chilena, Nelson Acosta, fue hospitalizado de urgencia debido a un cuadro respiratorio.

A través de un comunicado, el establecimiento de salud explicó que Acosta ingresó al Servicio de Urgencias durante la noche del miércoles 24 de junio.

Detallaron que “actualmente se encuentra hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intemedios, donde permanece con soporte respiratorio, a la espera de los resultados de estudios y de su respuesta al tratamiento”.

Desde 2017, el exfutbolista padece de alzhéimer y se encuentra viviendo en una parcela en San Vicente de Tagua Tagua, según consignó La Tercera.

Acosta es recordado en el deporte por sus logros al mando de La Roja: