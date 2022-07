El tenista español Rafael Nadal (4°) se retiró antes de jugar la semifinal de Wimbledon debido a que sufrió una rotura de 7 mm en el abdominal tras su exigida victoria por 3-2 frente al estadounidense Taylor Fritz (14°).

En el partido por los cuartos de final, en el quinto set, ya se podía ver a un Nadal con dolores y molestias en la zona abdominal, lo que le impedía jugar con normalidad. Luego de recibir asistencia médica, el padre del español se hizo viral por los gestos que le hacía a su hijo pidiéndole que se retirara.

El Papá de #Rafa #Nadal 🇪🇦 pidiéndole que se retire del partido por su lesión en el abdomen. Rafa no hace caso y sigue luchando contra #Frirz 🇺🇲 El partido va igualado a 1 set por lado. pic.twitter.com/uHrpHwUnv8 — KingDeportes.com (@kingdeportes_ve) July 6, 2022

Por la mañana, tras realizar un entrenamiento liviano, Nadal decidió no seguir en la competencia. “Todo el mundo vio ayer que he estado sufriendo un dolo abdominal. He confirmado que tengo una rotura. Lo he pensado durante todo el día y es obvio que si continúo la lesión va a ir a peor”, afirmó el español en la conferencia de prensa.

“No sigo porque creo que no puedo ganar dos partidos en estas circunstancias. Por respeto a mí mismo no quiero salir ahí fuera y no ser todo lo competitivo que necesito para alcanzar mi objetivo”, añadió, por lo que el dos veces campeón del torneo no disputará el partido programado para este viernes contra el australiano Nick Kyrgios (40°).

RAFA LO HIZO OFICIAL – Así anunciaba su retiro de #Wimbledon por una lesión abdominal que "puede seguir empeorando". pic.twitter.com/xHz6wi8cke — SportsCenter (@SC_ESPN) July 7, 2022

De esta manera, su rival, Kyrgios, avanzó automáticamente a la final de Wimbledon, que se disputará el domingo 9 de julio a las 09:00 horas, mientras está a la espera de su rival que saldrá del partido entre el serbio Novac Djokovic (3°) y el británico Cameron Norrie (12°).