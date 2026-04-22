Ministra Duco se disculpa por dichos sobre “ropa linda”, pero reafirma el fondo: “La indumentaria deportiva es muy importante”

La ministra del Deporte, Natalia Duco, se disculpó tras sus dichos sobre la indumentaria que deben utilizar los deportistas chilenos.

Y es que el pasado fin de semana, mientras participaba en el ITTF World Para Future Santiago 2026, la autoridad afirmó que “la prioridad número uno del Ministerio del Deporte es entregar ropa linda”.

“Para nosotros, la ropa que uno usa para representar a Chile es mucho más que un polerón; es la ropa que usa el superhéroe cuando va a la pelea. Entonces, si uno va fea con la polera mala, ya perdiste. Uno tiene que ir tan lindo vestido que los demás quieran tu buso, porque ya ganaste. Entonces, esa es mi obsesión: tener un equipamiento en Chile a la altura de lo que merecemos”, dijo.

Sus declaraciones quedaron registradas en un video que fue difundido por la cuenta del Team ParaChile y posteriormente fue eliminado.

Lee también: Ministra Duco: “La prioridad del Ministerio del Deporte es entregar ropa linda” y contar con equipamiento “a la altura de lo que merecemos”

Tras asistir al Congreso la tarde de este martes, Duco se refirió a la situación y pidió disculpas.

“Obviamente, quiero pedir disculpas si es que mis palabras no fueron las correctas. La verdad es que yo estaba hablando con amigos y deportistas del Team ParaChile que conozco hace muchísimos años. Entiendo la polémica que se ha generado y quiero decir que también lo entiendo y no lo tomo para nada personal”, manifestó.

De todos modos, reafirmó el fondo de sus palabras: “Sí es verdad que la indumentaria deportiva, confirmo mi postura de que es muy importante para los chilenos, en especial para el Team Paralímpico”.

Según comentó la secretaria de Estado, el presidente del Team Paralímpico, Sebastián Villavicencio, le solicitó “aumentar el presupuesto porque los deportistas paralímpicos, por su situación de discapacidad, necesitan más implementación de lo normal y en los gobiernos anteriores no se les había aprobado ese presupuesto”.

“Entonces, yo les dije que yo entendía porque había sido deportista y que, por supuesto, iba a ser mi prioridad que aumentáramos el presupuesto para que ellos pudieran tener más mudas de cambio, dado que o usan pañales o tienen otras condiciones”, explicó.

Duco continuó diciendo que su comentario fue “de camarines con amigos” y que si bien “las palabras no fueron las adecuadas, el fondo lo sigo compartiendo”.