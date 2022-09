La tarde de este miércoles, la ministra del Deporte, Alexandra Benado, se pronunció respecto a los incidentes que obligaron la suspensión del clásico universitario que se estaba jugando en Valparaíso.

La secretaria de Estado utilizó su cuenta de Twitter para advertir que “pese a mesas de trabajo para seguridad o aumento de aforos, no hay forma que ANFP y clubes se hagan cargo de sus obligaciones en materia de seguridad”.

“Ahora el agredido fue Martín Parra. Basta de violencia, todo el rigor de la ley para quienes ensucian el fútbol”, añadió la ministra, que además manifestó su confianza en el “apoyo del Congreso para cambios a la ley de SADP y dar una nueva institucionalidad al deporte profesional”.

¿Qué dijeron los clubes tras los incidentes?

Por un lado, la Universidad de Chile emitió un comunicado en el que calificó lo sucedido como “un hecho de la mayor gravedad” y expresó el “máximo repudio y molestia por lo sucedido”, pero también por la “actitud de Universidad Católica, especialmente por la actitud de varios de sus jugadores que insultaron a nuestros futbolistas al momento de abandonar el terreno de juego”.

En esa línea, subrayaron en que se trató de “un partido que originalmente se debía jugar sin público, debido al mal comportamiento de la barra local, que durante este año ha protagonizado varios episodios que atentan contra la actividad”.

“El incidente demuestra que este compromiso no debió ser autorizado con público, gracias a una decisión generada por la acción legal realizada por la dirigencia de Cruzados”, enfatizaron.

Por último, señalaron que “no puede haber espacio para que este tipo de acciones finalmente terminen ‘ayudando’ al local con la finalización del partido cuando el marcador está a favor de ellos”, y exigieron el castigo “más duro estipulado en las bases del torneo”.

El Club comunica lo siguiente con respecto a lo sucedido esta tarde en el partido ante Universidad Católica en el Estadio Elías Figueroa Brander 🏟https://t.co/UDpblfjBGs — Universidad de Chile (@udechile) September 28, 2022

Mientras que desde la vereda, de la Universidad Católica sostuvieron que se trata de “un día muy triste” y repudiaron “enérgicamente” lo ocurrido en Playa Ancha durante la tarde.

“Queremos solidarizar con el jugador de Universidad de Chile, Martín Parra y su familia. Esperamos que se recupere prontamente y lo tengamos de vuelta en las canchas”, comentaron.

Además, explicaron que lo sucedido es “un hecho criminal y cobarde que no tiene dobles interpretaciones”. “Como institución estamos cansados de que este tipo de personas se hagan llamar hinchas, ya que no lo son y perjudican a toda una institución. Son simplemente delincuentes que no les importan nuestros colores y menos lo que ocurre dentro de la cancha”, destacaron.

Por último, adelantaron que agotarán todas las instancias para buscar a los responsables del lanzamiento de los artificios que afectaron al meta azul para llevarlos ante la justicia.