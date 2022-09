El clásico universitario válido por la vuelta de cuartos de final de Copa Chile debió ser suspendido tras el lanzamiento de bombas de estruendo a la cancha del Estadio Elías Figueroa Brander en Valparaíso.

Cuando apenas se diputaban 5 minutos del compromiso, y tras la anotación de Fernando Zampedri que ponía en ventaja a los cruzados, el arquero Martín Parra resultó afectado tras el lanzamiento de artificio al césped de Playa Ancha.

Las bombas de estruendo cayeron solo a metros del portero azul quien rápidamente cayó al piso, provocando la preocupación de sus compañeros y cuerpo técnico de Sebastián Miranda, que rápidamente acudieron a auxiliar al meta.

La situación produjo que Parra saliera del recinto en ambulancia y que ambos clubes se dirigieran a la zona de camarines, donde finalmente se confirmó la suspensión oficial del encuentro.

“Partido oficialmente suspendido por falta de garantías, tras las lesiones sufridas por nuestro arquero Martín Parra producto del lanzamiento de fuegos de artificio a la cancha”, comunicó la Universidad de Chile mediante su cuenta de Twitter.

Por otro lado, el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) apuntó a las acciones tomadas desde Cruzados para levantar el castigo de prohibición de jugar con público que regía para este compromiso, tras los incidentes ante Audax Italiano: “Sigan poniendo recursos de no innovar para avalar delincuentes, que nada tienen que hacer en una cancha de fútbol”.

“Impresentable que no se aprenda nada y no existan sanciones ejemplificadoras. ¿Qué esperamos, que muera un jugador?”, añadieron en la publicación.

