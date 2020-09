(CNN) — Es posible que Lionel Messi no haya logrado la salida deseada de Barcelona, pero aún tiene mil millones de razones para estar feliz fuera de la cancha: sus ganancias, según la lista de futbolistas mejor pagos de Forbes.

El argentino encabeza la lista de futbolistas que más ha ganado este año, para convertirse en el segundo jugador en la historia, después de Cristiano Ronaldo, en alcanzar los 1.000 millones de dólares en ganancias antes de impuestos.

Messi admitió públicamente que había querido irse del Barcelona “todo el año”, pero el presidente del club, Josep Maria Bartomeu, rechazó su solicitud. Eso significa que el jugador de 33 años recibirá US$ 92 millones por el año restante de su contrato.

Messi, Ronaldo, Neymar

Forbes estima las ganancias anuales totales del futbolista argentino en el 2020, incluidos los patrocinios, en US$ 126 millones, los cuales están por delante del delantero de la Juventus, que está en el segundo lugar de la lista con US$ 117 millones.

El delantero brasileño del Paris Saint-Germain, Neymar, está en tercer lugar con US$ 96 millones y su compañero de equipo Kylian Mbappé, que es por mucho el jugador más joven en el top 10, es cuarto con US$ 42 millones.

Se espera que el francés de 21 años, uno de los jugadores más jóvenes en aparecer en la portada de la serie de videojuegos EA Sports de la FIFA, suba en la lista, dice Forbes, al firmar un nuevo contrato cuando expire su contrato actual con el PSG en 2022.

El delantero egipcio del Liverpool, Mo Salah, completa la lista de los cinco primeros con US$ 37 millones, con su compañero de la Premier League Paul Pogba justo detrás de él en sexto lugar con US$ 34 millones.

El delantero del Barcelona Antoine Griezmann (US$ 33 ​​millones), Gareth Bale del Real Madrid (US$ 29 millones), el delantero del Bayern Múnich Robert Lewandowski (US$ 28 millones) y el portero del Manchester United David de Gea (US$ 27 millones) completan el top 10.