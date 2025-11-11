Messi arruina (o mejora) propuesta romántica frente al estadio del Barcelona al aparecer de sorpresa

Una pareja grababa una declaración de amor frente al Camp Nou cuando, sin esperarlo, Lionel Messi y Rodrigo De Paul pasaron justo detrás de ellos.

Un video protagonizado por una pareja frente al Camp Nou de Barcelona se volvió tendencia en redes sociales, luego de que un invitado inesperado arruinara —o mejorara— el momento: Lionel Messi.

El registro, compartido en TikTok por el usuario Nil Domínguez, muestra el instante en que le entrega un ramo de flores violetas a su pareja para declararle su amor, con el estadio blaugrana de fondo. Todo parecía perfecto, hasta que detrás de ellos apareció caminando el propio Messi, acompañado por Rodrigo De Paul.

“Le pides salir a tu pareja el 9/11 con ramito violeta y aparece Messi para hacerlo inolvidable”, escribió Domínguez al publicar el video, que ya acumula millones de visualizaciones y cientos de comentarios entre la sorpresa y la envidia.

Según la Cadena SER de España, el astro argentino visitó el estadio sin previo aviso al club, mientras la selección argentina se encontraba concentrada en el país. Su paso coincidió justo con la grabación de la romántica escena, inmortalizando un cruce que rápidamente dio la vuelta al mundo.

El clip, que algunos fanáticos ya califican como “el mejor cameo de la historia”, sigue acumulando comentarios del estilo: “Yo le hubiese dado las flores a Messi”.