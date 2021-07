Una verdadera polémica se vivió esta semana en pleno desarrollo de los Juegos Olímpicos de Tokio. Esto, luego de que la figura del tenis ruso, Daniil Medvedev, emplazara muy duramente al periodista chileno Sebastián Varela, quien cubría el evento deportivo.

El hecho ocurrió específicamente el pasado miércoles 28 de julio, luego de que el Medvedev triunfara ante el italiano, Fabio Fognini. Sin embargo, la situación se viralizó luego de que el medio RT, respaldado por el gobierno ruso, difundiera un audio que se viralizó.

En el registro, es posible oír el tenso momento que se generó, luego de que Varela consultara por el “estigma” de los deportistas de su país: “Los atletas rusos, ¿llevan el estigma de tramposos en estos Juegos tras el escándalo? ¿Cómo se siente usted al respecto?”.

El consulta se habría generado a raíz de que durante estas olimpiadas, los atletas de Rusia no pueden competir bajo el nombre de sus país, si no que con las siglas en inglés del Comité Olímpico Ruso. Esto, debido principalmente a una serie de controversias por dopaje que sacudieron el mundo del deporte internacional.

Sin embargo, la pregunta del periodista nacional generó una evidente molestia el número 2 del mundo, quien reprochó al profesional y lo instó a salir de la cobertura del evento: “es la primera vez en mi vida que no voy a responder a una pregunta y deberías estar avergonzado de ti mismo y creo que deberías estar fuera de los Juegos Olímpicos o de los torneos de tenis y no quiero volver a verte”.

Frente a esto, Varela insistió en que no se trataba de una opinión personal, sino que una pregunta objetiva por el historial del equipo ruso. La aclaración no tuvo efectos positivos, ya que con esto Medvedev comenzó a gritar y advirtió no querer “volver a ver a esta persona en la zona mixta, nunca en mi vida”.

Consultado por medios internacionales, el periodista chileno se defendió señalando que le sorprendió la reacción del ruso, pues le hizo la misma pregunta a su par Karén Jachánov, quien respondió sin problemas ni altercados.